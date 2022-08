Santo Antão: Transporte turístico ganha alento depois da paralisação entre 2020 e 2021

O transporte turístico em Santo Antão, que entre 2020 e 2021, esteve paralisado devido à covid-19, ganhou, nos últimos tempos, algum alento com a retoma do turismo nesta ilha que mesmo em época baixa continua a receber turistas.

Durante a época alta, que decorreu entre Outubro e Maio, Santo Antão, a avaliar pelas informações avançadas pelos postos locais do turismo, foi visitado, diariamente, por vários grupos de turistas, facto com impacto no segmento do transporte turístico, tendo surgido novas empresas no mercado.

Dados recolhidos junto dos operadores dizem que, além do rent a car, tem-se apostado também no aluguer de bicicletas de montanhas (rent a bike), existindo, pelo menos, uma empresa neste ramo, prestando serviços de guia de turismo, aluguer de bicicletas e organização e execução de excursões.

Os operadores se preparam para a época alta do turismo em Santo Antão, que começa em Outubro e se prolongará por um período de oito meses, durante o qual “milhares” de turistas visitam esta ilha para, sobretudo, praticar o trekking (caminhadas em trilhas).

A recuperação dos caminhos vicinais, que formam os itinerários dos turistas, a construção de miradouros em zonas muitas visitadas, como Tarrafal de Monte Trigo, são alguns aspectos que preocupam os operadores.

No âmbito do programa de mitigação dos efeitos da seca, a Câmara Municipal do Porto Novo está a reabilitar alguns caminhos.

