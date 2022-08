IMP ameaça apreender motos de água nas imediações da praia da Laginha e Pedra d´Doca devido ao risco que representam aos banhistas

Os frequentadores da Pedra de Doca, em São Vicente denunciam “jetskys”- motos de água na enseada do local, “antes que aconteça o pior”,

De acordo com um post de um, frequentador a “tornou-se normal irem exibir com manobras perigosas, no local onde centenas de banhistas preferem ir relaxar, beneficiando de umas águas calmas e límpidas, paz e sossego” e que a presença no local acarreta um risco para os banhistas.

Alegam ainda que já houve um acidente envolvendo uma moto e um banhista e em reacção a estas denúncias, o Instituto Marítimo Portuário (IMP), através da Capitania dos Portos de Barlavento, e em concertação com a Polícia Marítima, alerta aos utilizadores das motos de água que é proibida a sua utilização na área delimitada entre Laginha e Pedra de Doca, por ser uma área de bastante frequência de banhistas, desde longa data.

Neste sentido, reforçando a proibição, e como forma de assegurar a segurança balnear, não será tolerado nenhum comportamento dos utilizadores de mota de água que atente contra a segurança, integridade física e/ou vida dos banhistas, seja na Laginha, Pedra de Doca ou qualquer praia balnear, procedendo-se à apreensão imediata das motos de água e à instauração de processo contra-ordenacional, nos termos da lei, nos casos de infracção identificados.