Casos de Covid continuam a descer gradualmente com a recuperação de mais 10 pessoas

24/08/2022 22:20 - Modificado em 24/08/2022 22:21

Do total de 473 resultados recebidos, somam-se 3 casos novos positivos e 10 Recuperados (Praia 1, Santa Catarina 2, São Miguel 1, Santa Cruz 1, São Felipe 1, São Vicente 1, Sal 2 e Maio 1), divulgou o Ministério da Saúde.

O Boletim epidemiológico dá conta que o país passa a contabilizar 22 casos ativos, 61810 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62297 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades de saúde apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

E reforçam ainda que é recomendável o uso de máscaras faciais principalmente em qualquer espaço interior ou fechado, apesar de ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.