PAICV recebe 64,5 milhões de escudos por ter sido o segundo partido mais votado nas legislativas de 2021

24/08/2022 22:16 - Modificado em 24/08/2022 22:17

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) cabo-verdiana atribuiu uma subvenção superior a 64,5 milhões de escudos ao PAICV, segundo partido mais votado nas legislativas do ano passado em Cabo Verde.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) apresentou despesas totais para a campanha eleitoral das legislativas de 18 de abril de 2021 no valor de 114,2 milhões de escudos.

Assim, conforme refere o edital da CNE, por 87.151 votos expressos então em urna, o PAICV vai receber como subvenção estatal, de imediato, 64.527.721 escudos.

Em julho, a CNE já tinha atribuído outras duas subvenções a partidos, casos do Movimento para a Democracia vencedor das eleições legislativas de 2021 e que apresentou despesas totais para a respetiva campanha eleitoral no valor de 118,5 milhões de escudos.

Por 110.211 votos expressos em urna, o MpD recebeu como subvenção estatal 75,7 milhões de escudos.

Sobre a União Cabo-verdiana Independente (UCID), que com 19.796 votos voltou a ser a terceira força política do país nas últimas legislativas, a CNE informou que atribuiu uma subvenção de mais de 14,2 milhões de escudos, para despesas totais do partido que ultrapassaram os 16,6 milhões de escudos.