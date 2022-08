Buscas na CMSV por suspeitas de Burla Qualificada

As buscas na Câmara Municipal de São Vicente, que aconteceram esta quarta-feira, 24 e Agosto, surgem no decurso de investigações de um processo-crime por Burla Qualificada que se relaciona com compra e venda de terrenos na Ilha de S. Vicente.

Conforme a Policia de investigação, foram emitidos seis mandados de busca, revista e apreensão, expedidos pela Procuradoria da República e Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente e que foram cumpridos através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo – Brigada de Investigação de Crimes Económicos e Financeiro (BICEF).

A pretensão desta operação, justifica a PJ era de apreender contratos de compra e venda de terrenos, certidões, escrituras, recibos, cheques, projetos entre outros, que se relacionam com o processo em instrução e ainda em fase embrionária.

As buscas, realça a PJ foram feitas na presença de uma representante do Ministério Público, Procuradora da República da Secção de Crimes Económicos e Financeiros.

Busca, revista e apreensão à uma empresa de imobiliária, pertencente há um dos implicados e com sede nesta ilha.

Busca, revista e apreensão há duas residências particulares pertencentes à 2 (dois) dos implicados no mesmo processo, um sito na vila piscatória de S. Pedro e o outro no bairro de Chã de Alecrim, na ilha de São Vicente.

A Polícia Judiciária informou ainda que neste sentido que, das buscas, resultaram na apreensão de vários documentos, equipamentos informáticos, contratos, plantas de localização, procurações, certidões de registo predial, certidões e escrituras da Câmara Municipal de São Vicente, entre outros documentos, que serão submetidos a exame e avaliação por esta Polícia Científica.