Porto Novo: Cartaz da 33ª Edição do Festival de música de Curraletes divide opiniões

24/08/2022 13:41 - Modificado em 24/08/2022 13:41

A 33ª Edição do Festival de música de Curraletes é já nos dias 26 e 27 de agosto na referida praia do concelho de Porto Novo. No entanto, o cartaz publicado recentemente não foi do agrado de todos aqueles que ao longo das várias edições têm marcado presença neste festival, enquanto outros mostram-se compreensivos aos novos tempos difíceis.

A Câmara Municipal do Porto Novo, através de uma nota, justificou o porquê de ter uma edição com menos força em relação às edições anteriores.

“Tendo em conta a conjuntura económica e social que o país, a ilha e o município enfrentam neste momento, a autarquia está a fazer todos os esforços para a retoma gradual das atividades que habitualmente realizadas antes da pandemia da Covid-19 que assolou o país e o mundo”, argumentou.

Avançou ainda que “a retoma não será com a força de anos anteriores, mas será uma forma de iniciar e criar momentos de diversão, lazer e convívio para as pessoas num ambiente descontraído”.

Numa publicação da autarquia sobre o cartaz deste ano, alguns internautas mostram um certo descontentamento quanto aos artistas que vão estar no palco deste festival. Alguns referem que “o festival de Curraletes já teve dias melhores”, outros responsabilizam a CMPN pelo fracasso deste evento e outros falam na ausência de artistas que já fizeram abrilhantar o palco de Curraletes.

Por outro lado, há quem esteja ciente que os tempos são outros, as prioridades são outras, principalmente as questões sociais. “Situação que vivemos neste momento não dá para mais. Por isso vamos com o que temos”, disse um portonovense.

Também há quem apela por mais respeito aos artistas. “Impressionante a falta de respeito para com os artistas do cartaz. Em Cabo Verde há poucos artistas que cantam nos festivais, mas vale a pena vê-los atuar”, comentou outro residente de Porto Novo.

O cartaz do festival, que vai na sua trigésima terceira edição, destaca nomes como Fatú Djaquité, Lizandra Gomes, Nepz Beatzila, artistas que atual no primeiro dia do espetáculo.

No segundo e último dia, o festival abre com o grupo Melodie, prevendo-se ainda a atuação do Dieg, Neyna e Sampedson e Ramboia Band.

AC – Estagiária