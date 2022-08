Campeonato Nacional Sénior Feminino: Seven Stars VS Águias Vermelhas vai ser o primeiro jogo feminino cabo-verdiano a ser transmitido na plataforma FIFA+

24/08/2022 13:41 - Modificado em 24/08/2022 13:41

A 9ª edição do Campeonato Nacional Sénior Feminino que começa esta quarta-feira, 24, vai ser transmitido na plataforma FIFA+, que é uma plataforma digital gratuita para transmissão de jogos de diversas ligas em direto. A partida marca assim o primeiro jogo feminino cabo-verdiano a estar presente na história da plataforma.

A partida Seven Stars VS Águias Vermelhas, que acontece as 16h30 deste dia 24 de agosto, será o primeiro jogo feminino cabo-verdiano a estar presente na história da plataforma FIFA+. Os Seven Stars iniciam assim a defesa do título ante às Águias Vermelhas, do Fogo, em jogo da primeira jornada do grupo A

Importa lembrar que boa parte do campeonato nacional masculino, época 2021/22, foi transmitido nesta plataforma, que foi lançado nesta temporada da qual Cabo Verde foi o primeiro país de África a assinar com a FIFA para a transmissão dos seus jogos.

Conforme uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol, o modelo do campeonato feminino será de dois grupos de três, sendo que Santiago Sul terá dois representantes uma vez que o Seven Stars é a detentora do título, assim sendo, e como habitualmente, a região da equipa campeã terá direito a mais um representante.

Passam para as meias finais os dois primeiros qualificados. Os jogos da fase de grupos serão disputados no Estádio da Várzea

Primeira jornada Grupo A

Dia 24 às 16h30 – Seven Stars VS Águias Vermelhas

Primeira jornada Grupo B

Dia 25 às 16h30 – Jovens Unidos VS Llana

Segunda jornada Grupo B

Dia 27 às 14h30 – ADEC VS Jovens Unidos

Segunda jornada Grupo A

Dia 27 às 16h30 – Mindelense VS Seven Stars

Terceira jornada Grupo A

Dia 29 às 14h30 – Águias Vermelhas VS Mindelense

Terceira jornada Grupo B

Dia 29 às 16h30 – Llana VS ADEC

A fase de grupos será de 24 a 29 de agosto no Estádio da Várzea, na cidade da Praia, enquanto que as meias finais e a final, 01 e 03 de setembro, respetivamente, no Concelho de Santa Cruz, no Estádio 25 de Julho.

AC