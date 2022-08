TDT: Santo Antão já conta com 17 Centros emissores

23/08/2022 23:06 - Modificado em 23/08/2022 23:07

O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Lourenço Lopes, garantiu, esta terça-feira em Santo Antão, que os 17 centros emissores existentes na ilha das montanhas vão permitir uma cobertura populacional a rondar os 95% da Televisão Digital Terrestre (TDT), na ilha.

Lourenço Lopes falava durante a sua deslocação de dois dias, 22 a 23 de agosto, a ilha de Santo Antão, tendo na agenda, também, testemunhar a receção de sinais da televisão e distribuição simbólica dos aparelhos descodificadores da TDT nos municípios Ribeira Grande, Paul e Porto Novo.

Lourenço Lopes diz-se satisfeito com a taxa de cobertura do sinal da TDT, salientando que Santo Antão é uma ilha com “enormes potencialidades”.O governante acredita que com maior acesso dos cidadãos aos sinais da televisão e o reforço da cobertura da comunicação social na ilha, significará uma maior promoção, reforço da cidadania e da democracia “porque, como se sabe, a comunicação social é fonte de conhecimento”, afirmou.

O investimento realizado até agora, desde 2016, ronda os 1,6 milhões de contos a nível da TDT, provando “que temos uma aposta muito forte a nível do sector da comunicação social em Cabo Verde e do reforço desse direito que é o acesso à informação por parte dos cidadãos”, acentuou o Secretário de Estado.

Durante a sua visita aos novos centros emissores da TDT, em várias localidades da ilha de Santo Antão, o governante esteve na companhia dos presidentes de câmaras municipais de Ribeira Grande e do Paul, Orlando Delgado e António Aleixo, respetivamente, e no Porto Novo, pela vereadora Dilma Gomes, bem como pelo PCA da CVB (Cabo Verde Broadcast), Luís Ramos e o Administrador Único da Inforpress, José Furtado.