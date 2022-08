Federação das Associações Comunitárias lança campanha nacional de início das aulas “Mi é primeru professor de nha fidjo”

23/08/2022 23:02 - Modificado em 23/08/2022 23:03

A Federação das Associações Comunitária lançou uma campanha de início das aulas, sob o lema “Mi é primeru professor de nha fidjo” para chamar a atenção dos pais e encarregados de educação que “a primeira educação começa em casa”.

A campanha nacional na rede social facebook extensiva aos pais e encarregados de educação é lançada tendo em conta o novo ano lectivo que se avizinha, já marcado para 19 de Setembro, para mostrar a estes responsáveis que são eles os primeiros professores do seus filhos e educandos.

“Porque normalmente sabemos que os pais não têm reservado um tempo para preparar os filhos para o início do ano escolar, então é neste sentido que lançamos esta campanha para que o pai, a mãe saibam organizá-los sobre os comportamentos a ter e a conviverem com a diferença”, explicou o presidente da Federação, Denilson Monteiro.

Esta iniciativa, segundo acrescentou, vai ser lançada também em parceria com várias entidades, ainda antes do arranque deste ano lectivo, numa das escolas secundárias da capital.

A preocupação, explicou este responsável, é sobretudo com as crianças que vão iniciar as aulas pela primeira vez, mas também para os que continuam, no ensino secundário, pela constatação de várias divergências notadas em adolescentes e jovens nos liceus.

“Por este motivo, queremos chamar a atenção dos pais, porque as crianças funcionam conforme a educação que lhes são transmitidas no seu lar”, disse, salientando que muitas vezes estes educadores têm deixado a responsabilidade somente às escolas, sem acompanhar os filhos e preocupando apenas com a nota final.

Apontou que já é notável, por exemplo quando se marca uma reunião de pais, a presença dos mesmos educandos, enquanto que os restantes arranjam sempre desculpas para as suas ausências, pelo que, advertiu ser necessário que se tire uma hora em atenção aos filhos.Sob o lema “Mi é primeru professor de nha fidjo” (Sou o primeiro professor do meu filho), a campanha também vai no sentido de os pais estarem atentos a qualquer mudança que os filhos possam apresentar e estar preparados para agir no momento oportuno.

Contudo, com esta campanha, a Federação apela aos educadores que reservem um tempo, antes do início das aulas, para ensinarem os seus filhos, por exemplo, que não é errado usar os mesmos sapatos todos os dias, que uma mochila usada carrega os mesmos sonhos que uma nova, e a não excluírem ninguém por “ser diferente” e que vão para a escola para aprender, não para competir.Tudo isto para dizer-lhes, conforme a FCAC, que “a educação começa em casa”.

A Federação Cabo-verdiana das Associações Comunitárias (FCAC) é uma entidade nacional das mais de 100 Associações Comunitárias e Juvenis do País que promove o associativismo enquanto instrumento de participação activa dos jovens nas comunidades.

