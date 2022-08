Navio com 5 toneladas de trigo atracou em São Vicente para pôr fim a escassez do produto

O abastecimento ao mercado nacional volta a normalizar, após um navio com 5 mil toneladas de trigo, importados pela empresa Moagens de Cabo Verde (MOAVE), atracar esta terça-feira no Porto Grande, em São Vicente, onde procederá à descarga desse cereal, que depois de moído, será distribuído para todas as ilhas.

A chegada desse carregamento põe fim à escassez de trigo que se registou nos últimos dias no país, obrigando a indústria panificadora a diminuir a sua oferta face às necessidades das populações.

O processo de descarga deverá ficar concluído até ao fim dia de hoje, para os armazéns e silos da MOAVE, que ficam situados no próprio perímetro do Porto Grande de Mindelo. Seguir-se-á a limpeza do cereal e, depois, o processo de transformação em farinha.

A farinha de trigo tem faltado por estes dias no mercado nacional, o que obrigou as fábricas e padarias a racionar os stocks existentes, diminuindo a produção de pão, sem que, no entanto, se registasse uma situação de penúria.

Contactada, na segunda-feira, a direção da MOAVE confirmou à tcv a escassez de trigo, indicando ter a própria empresa restringido a comercialização do produto. Na ocasião, a MOAVE tranquilizou as populações dando conta de que estava para chegar um novo carregamento para repor os stocks, o que acabou por acontecer hoje.