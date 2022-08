Emissão do escudo digital pode ser uma realidade a partir de 2023 – BCV

23/08/2022 12:08 - Modificado em 23/08/2022 12:09

O governador do BCV, Óscar Santos, anunciou, hoje, que a partir de 2023 a emissão do escudo digital pode ser uma realidade.

“Nós apresentamos uma proposta de revisão orgânica ao governo que acredito que até ao final deste ano pode ser discutida no parlamento e essa revisão abre a possibilidade de o Banco Central emitir moeda digital”, anunciou este responsável em entrevista à RCV.

O governador do BCV sublinhou que a vantagem se prende com a “emissão de transação e mais inclusão financeira”, sobretudo “as partes mais remotas”. No entanto, a riscos a ter em atenção.

“Não significa que não tem inconveniências sobretudo num mundo onde se fala muito em ataque cibernético. Portanto a segurança cibernética tem que estar presente sobretudo para proteger os consumidores”, relembrou.

Óscar Santos confirma que a questão da moeda digital vai ser um dos temas na agenda de encontro dos bancos centrais dos países de língua portuguesa quese realiza em novembro na cidade da Praia.

“é um tema atual no sistema de pagamento de tudo que é banco digital, de tudo que é pagamento virtual. E os países têm que estar prontos, sobretudo os bancos centrais para dar este passo e não podemos estar muito atrás do desenvolvimento do mercado”, enfatizou.

Os bancos centrais são mais conservadores, disse, mas neste caso dizem-se obrigados a acompanhar a evolução das tecnologias.

O mesmo avançou que há dois pedidos de autorização de bancos inteiramente digitais em Cabo Verde.

RCV