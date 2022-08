São Vicente/Campeonato nacional andebol sénior feminino: equipas finalistas mostram-se confiantes e acreditam numa partida muito renhida

23/08/2022 00:08 - Modificado em 23/08/2022 00:08

As equipas do Atlético e do Amarante disputam esta terça-feira, 23, o título de campeã de Cabo Verde em andebol sénior feminino, e os seus respetivos treinadores acreditam que o jogo da final vai ser “equilibrado e muito renhido”. O jogo está previsto para às 20h, no Polidesportivo Oeiras, em São Vicente.

Em declarações ao Notícias do Norte, o treinador do Atlético, Aquilino Fortes, falou num jogo “muito difícil e também equilibrado”, no entanto, espera daí resultar uma “vitória” da sua equipa.

“Amarante é equipa da casa e já jogamos várias vezes nesta época, nós nos conhecemos muito bem. Vamos tentar explorar o conhecimento que temos da equipa adversaria”, sublinhou Aquilino Fortes que disse que a equipa vai tentar “eliminar os pontos mais fortes do adversário”.

Apesar do Atlético ter vencido no domingo a equipa do ABC da cidade da Praia, Aquilino Fortes afirma que a equipa está “muito confiante”. O ABC sempre foi uma equipa muito temida em Cabo Verde e conseguimos vencer e isso deu às meninas mais moral para esta final”, sublinhou.

Já o treinador Domingos Tavares mais conhecido por todos de “Voz” da equipa do Amarante espera um grande jogo, uma partida equilibrada, por ambos serem da casa e se conhecerem muito bem. “É ir lutar e tentar ganhar o titulo”, é esta a ideia a concretizar e que segundo diz, “vença a melhor”.

Como disse Voz “quem comete menos erros vai ganhar o jogo” e espera estarem em melhor forma amanhã com todas as atletas disponíveis. Ambos os treinadores apelam ao fair play e mais civismo por parte do público.

Os jogos do Campeonato nacional andebol sénior feminino decorrem desde o dia 18, envolvendo clubes campeões de Santo Antão, Santiago Norte, Santiago Sul, Fogo, São Nicolau e ilha do Sal, para além de São Vicente, que entrou com duas equipas, o Atlético, campeão de Cabo Verde em título, e o Amarante, na qualidade de campeão regional.

AC – Estagiária