Campeonato Nacional de Futebol Sénior Feminino arranca esta semana

22/08/2022 23:24 - Modificado em 22/08/2022 23:24

O Campeonato Nacional Sénior Feminino (CNSF), inicialmente agendado para 23 de Agosto, arranca na próxima quarta-feira, 24 de agosto, uma vez que duas regiões desportivas não realizaram a prova, devido a falta de condições.

Na passada sexta-feira, 19, face à desistência das regiões desportivas de São Nicolau e Santo Antão Sul, a FCF procedeu a um novo sorteio da prova que passou a ter seis equipas em vez de oito.

O modelo decidido será de dois grupos de três, sendo que Santiago Sul terá dois representantes uma vez que o Seven Stars é a detentora do título, assim sendo, e como habitualmente, a região da equipa campeã terá direito a mais um representante. Passam para as meias-finais os dois primeiros qualificados.

A fase de grupos será de 24 a 29 de Agosto no Estádio da Várzea, na cidade da Praia, enquanto as meias-finais e a final, 01 e 03 de Setembro, respectivamente, no Concelho de Santa Cruz, no Estádio 25 de Julho.

De acordo com o novo sorteio, assim ficaram os grupos e as respectivas jornadas:

Grupo A: Seven Stars (Campeã Nacional – Santiago Sul), Águias Vermelhas (Fogo) e Mindelense (São Vicente)

Grupo B: Jovens Unidos (Santiago Sul), FC Llana (Sal) e ADEC (Santiago Norte).

Os jogos da fase de grupos serão disputados no Estádio da Várzea

Primeira jornada Grupo A

Dia 24 às 16h30 – Seven Stars VS Águias Vermelhas

Primeira jornada Grupo B

Dia 25 às 16h30 – Jovens Unidos VS Llana

Segunda jornada Grupo B

Dia 27 às 14h30 – ADEC VS Jovens Unidos

Segunda jornada Grupo A

Dia 27 às 16h30 – Mindelense VS Seven Stars

Terceira jornada Grupo A

Dia 29 às 14h30 – Águias Vermelhas VS Mindelense

Terceira jornada Grupo B

Dia 29 às 16h30 – Llana VS ADEC