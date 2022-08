Companhia de Teatro 50 Pessoa celebra o seu 8º aniversário com “Fonte Flip is Burning”

Para celebrar o seu 8º aniversário a Companhia de Teatro 50 Pessoa irá repor o espetáculo “Fonte Flip is Burning”, uma satira de Yannick Fortes.

O espetáculo, conforme o autor aborda a temática LGBT em Cabo Verde, teve a sua estreia no passado mês de março e foi um sucesso de bilheteira. A reposição acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de Setembro pelas 21 na Alaim.

O elenco é constituído por 3 artistas conhecidos na cidade do Mindelo, Milton Pires uma ator muito proeminente que deu vida ao Romeu de Shakespeare em Romeu e Julieta, participou em montagens de espetáculos da Cia. 50 Pessoa e no Teatro Nacional do Porto, Walter Pires ginasta e professor de educação física que já representou Cabo Verde em várias competições internacionais para além de já ter montado coreografias para o carnaval do Mindelo e Steffi Lima que é conhecido no ramo da música pelas suas participações em concursos como Tudo Mundo Canta e Voice One.