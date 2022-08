CVMA anuncia os nomeados para a edição de 2022

22/08/2022 23:10 - Modificado em 22/08/2022 23:11

Após o anúncio dos Pré Nomeados CVMA 2022 deu-se início ao processo de votação popular que decorreu de 7 de julho a 20 de Agosto, em que 14 categorias, com seis pré-nomeados cada, estiveram sujeitas a votação online e os três trabalhos/artistas mais votados por categoria serão anunciados no próximo domingo, 28 de agosto.

De acorod com a organização 47 artistas de forma direta e 64 de forma indireta (colaborações) foram pre nomeados para o Cabo Verde Music Awards 2022 por um júri composto por 11 elementos.

A lista de Pré Nomeações com seis pré nomeações cada, seguindo-se Ary Kueka, Dino d’Santiago, Diva Barros, Neuza, Sos Mucci e William Araújo com 4 pré nomeações cada.

Às 14 categorias votadas pelo público, junta-se agora também o anúncio dos

Nomeados nas categorias “técnicas” de Melhor Produtor Musical, Melhor

Beatmaker e Melhor Video Clipe.

O anúncio dos Nomeados CVMA 2022 acontece domingo, 28 de Agosto no espaço Mambo Beach Club, num evento público com entrada livre que conta com a animação de Dj’s.

Os Cabo Verde Music Awards 2022 consideram os trabalhos lançados física ou digitalmente entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

A gala de premiação acontece na cidade da Praia a 01 de Outubro de 2022.