Rapper, produtor e ativista Rahiz lança novo EP “NAKED SELF”

22/08/2022 01:23 - Modificado em 22/08/2022 01:23

“Moda bô ê sô bô”, “Máz um chance”, “Fruta”, “Ganhaste” e “Noite e Lua” são as 5 músicas que compõem o novo EP do rapper, produtor, e ativista Rahiz.

NAKED SELF foi lançado no dia 18 de agosto em todas as plataformas digitais, teve inspiração de algumas participações do artista em uma série de “open verse challenge” da rede social Tik Tok, com o artista palestiniano Anees.

De acordo com o artista, Naked Self marca o regresso do artista de origem cabo-verdiano aos palcos, mas também chega como uma chamada de atenção ao público para se prepararem para receber o seu novo álbum “HORASOM” com lançamento previsto ainda para este ano 2022.

O EP também conta com a participação da compositora nigeriana Bloody Civilian com o tema “Fruta”.

De nome artístico Rahiz, (Celso de Jesus Morais) é filho de pais cabo-verdianos, nascido em Portugal, e no momento reside em França.

“Descendente de um dos nomes mais respeitados da música de Cabo Verde , o falecido músico e compositor Luís Morais, o artista começou no panorama musical em 1994 e rapidamente se tornou um dos artistas mais ativos e ecléticos do mundo musical urbano”, refere o artista em comunicado.

Rahiz, autor, intérprete, compositor e produtor antes conhecido por Celso Opp, iniciou sua carreira no hiphop em 1994, trabalhou desde muito cedo com vários outros artistas conhecidos do nosso mercado e também fora.

Já com uma discografia extensa começou a dar voz ao que viria a ser a sua nova maneira de estar e de se expressar artisticamente em 2011 com a canção “Um Sonho”, que no ano seguinte, em 2012, foi nomeada para melhor reggae no CVMA (Cabo Verde Music Awards).

Em 2014, tem a oportunidade de ir trabalhar no mercado francês onde decide abraçar por completo toda a sua identidade como artista africano para poder assistir os novos desafios e à oportunidade única de expressar-se e dar-se a conhecer a um público além fronteiras.

Rahiz em 2015 é novamente nomeado para o cabo-verde Music Awards para melhor hip hop mas é em 2016 que recebe o prémio de melhor artista de hip hop africano no African Entertainment Awards USA, tornando-o no primeiro artista lusófono a vencer este Award.

Numa nova jornada , uma nova abordagem, uma nova energia na esperança de compartilhar com o mundo esta nova visão de si mesmo, RAHIZ se manifesta através da mistura de todas as suas influências musicais com base nos sons urbanos como o hip hop, o reggae, afro Beat, kizomba para nomear alguns, casando-as com a sua cultura onde as energias se fundem.