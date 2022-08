São Vicente: Atlético do Mindelo vence ABC da Praia e Amarante Vence Palmeira e estão na final do Campeonato Nacional de Andebol Sénior Feminino

22/08/2022 01:17 - Modificado em 22/08/2022 01:18

A equipa do Atlético do Mindelo, voltou a vencer, por duas edições seguidas, o ABC da Praia, em 2020 e 2021 não houve campeonato devido ao Covid-19, e desta vez para carimbar a passagem para a final do campeonato nacional feminino, que decorre em São Vicente.

A vitória no jogo das meias-finais frente ao ABC não se revelou tarefa fácil para o Atlético do Mindelo que ao intervalo as meninas de São Vicente perdiam por 11-9, resultado que espelhava certo equilíbrio na partida.

Até o final da partida a equipa, o Atlético viria a aproximar-se do marcador e conseguiu empatar o jogo, que continuou assim até ao apito final. Aos 58 minutos, o Atlético teve a oportunidade de “matar” o jogo mas a bola bateu no poste.

E mesmo na reta final, o ABC teve o “passarinho na mão”. Jogo empatado faltando 21 segundos, beneficiou de um lance de sete metros. Chamado a cobrar “Tchuma” Correia, não conseguiu bater a guarda-redes do Atlético que conseguiu manter a sua equipa no jogo e levar a partida para o prolongamento.

No prolongamento o Atlético do Mindelo saiu em vantagem no marcador, fixando o resultado final em 29- 27. Kelly Rodrigues foi a melhor marcadora com 11 golos.

No segundo jogo, nota também para o equilíbrio reinante no Polidesportivo Oeiras, para a vitória do Amarante sobre o Palmeira do Sal por 25-23. Marinela marcou quase metade dos golos, 12.

Com esta vitória a final do Campeonato Nacional de Andebol Sénior Feminino vai ser disputada entre as equipas de São Vicente.

De recordar que no sábado, 20 de Agosto, o Amarante venceu o Atlético do Mindelo no último jogo da fase de grupos.

EC