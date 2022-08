Lourenço Lopes realiza visitas de seis dias ao norte do País

21/08/2022 23:38 - Modificado em 21/08/2022 23:38

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, efectua uma visita de seis dias às ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, em missão de serviço, informou o gabinete do governante.

Segundo a mesma fonte, nos dias 22 e 23, Lourenço Lopes visita os novos centros emissores da TDT (Televisão Digital Terrestre), em várias localidades da ilha de Santo Antão, na companhia dos presidentes de câmaras municipais de Ribeira Grande, do Paul e do Porto Novo, respectivamente Orlando Delgado, António Aleixo e Aníbal Fonseca.

Nestas visitas, o governante far-se-á ainda acompanhar do presidente do conselho de administração da Cabo Verde BroadCast (CVB), Luís Ramos.

De acordo com a nota de imprensa, no dia 24 de Agosto, o governante preside ao acto da “entrega simbólica” de uma viatura à sede da Inforpress, em São Vicente, e, na mesma data, vai participar num encontro com os produtores de conteúdo audiovisual de canais do norte do país, promovido pela (CVB, em São Vicente, contando com a presença do vice-primeiro ministro e ministro da Economia Digital, Olavo Correia.

Segundo a mesma fonte, em São Nicolau, Lourenço Lopes vai entregar uma viatura à sede da Inforpress, na Ribeira Brava, acompanhado do administrador único da Agência Cabo-verdiana de Notícias, José Vaz Furtado.