Ano Agrícola: Ministro da Agricultura visita Santo Antão para encontros com autarcas

21/08/2022 23:37 - Modificado em 21/08/2022 23:37

@ Nany Chantre Neves

Um encontro com os presidentes das câmaras municipais de Santo Antão, marca o arranque, da visita, do ministro da Agricultura e Ambiente a esta ilha para abordar a situação do ano agrícola, entre outros assuntos. Esta segunda-feira, 22.

Numa nota enviada à Inforpress diz ainda que Gilberto Silva, no quadro da sua visita à ilha, assinará, terça-feira, 23, com a Universidade Técnica do Atlântico (UTA), um protocolo de colaboração, visando “estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as duas instituições”.

O MAA, no quadro do protocolo, vai ceder à UTA o centro agrícola de Afonso Martinho para a instalação e funcionamento de um dos campos do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, que começa a funcionar em Outubro.

Uma visita ao projeto de jovens agricultores da Casa do Meio, ao aterro melhorado em construção e ao Planalto Norte constam ainda da agenda do Ministro da Agricultura e Ambiente.