Porto Novo: Acidente entre embarcações de pesca artesanal causa três feridos

20/08/2022 17:39 - Modificado em 20/08/2022 17:39

Tês pescadores foram hospitalizados depois de terem sofrido, por volta das 05:00 de hoje, um acidente envolvendo uma embarcação de boca aberta na zona de Praia de Tope, nos arredores da cidade do Porto Novo.

Conforme a Inforpress, a informação foi avançada por uma fonte policial, que adiantou que a embarcação de pesca artesanal se embateu contra um rochedo, tendo os três pescadores, que ocupavam o bote, sido transferidos para os serviços de urgência do centro de saúde do Porto Novo, onde se encontram em observação.

A notícia foi confirmada também pelos bombeiros voluntários, também chamados ao local do acidente da embarcação para prestar auxílio aos acidentados, um dos quais terá ficado preso nas malhas de uma rede, entretanto, socorrido com vida.

Há cerca de uma semana, um pescador foi transferido de urgência para São Vicente depois de sofrer um acidente num bote no cais do Porto Novo. O pescador escorregou e fracturou uma perna, tendo sido evacuado de urgência para o hospital central Baptista de Sousa, no Mindelo.

Em Fevereiro deste ano, recorde-se, uma colisão entre duas embarcações de pesca semi-industrial do Porto Novo, no canal entre São Vicente e Santo Antão, resultou na morte de um pescador.