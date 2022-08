Santo Antão: ARES garante que estão reunidas “mínimas condições” para certificação do pólo universitário

A Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES) garantiu, sexta-feira, às autoridades municipais em Santo Antão, que estão reunidas “as condições mínimas” para a certificação do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrária de Santo Antão.

Uma equipa da ARES, chefiada pelo seu administrador, José Dias, está de visita a Santo Antão no quadro do processo de certificação do pólo universitário e se encontrou, sexta-feira, com o edil do Porto Novo e presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, tendo garantido que existem “as condições mínimas” para a certificação do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrária de Santo Antão.

No encontro, o administrador da ARES deixou a garantia de que estão “reunidas as mínimas condições” para a certificação e instalação efectiva desse pólo universitário em Santo Antão.Para além do processo de certificação, a missão ainda tem como objectivo analisar com a equipa reitoral da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) “as condições objectivas técnicas/pedagógicas, bem como a verificação das áreas/campus experimentais existentes, a serem incorporadas no referido instituto.

Aníbal Fonseca reiterou “total engajamento” dos municípios de Santo Antão no processo da instalação do ensino superior na ilha.

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, reúne-se este sábado, em Santo Antão, com a equipa reitoral da UTA para a avaliação do processo de instalação do polo universitário em Santo Antão.Amadeu Cruz, de visita à esta ilha, testemunhará, na terça-feira, 23, o acto de assinatura do protocolo entre a UTA e o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), que “visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as duas instituições”, no âmbito da implementação e funcionamento do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrária de Santo Antão, já a partir de Outubro.

O MAA, no quadro do protocolo, vai ceder à UTA o Centro Agrícola de Afonso Martinho para a instalação e funcionamento de um dos campos do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrária de Santo Antão, que terá sede administrativa na cidade do Porto Novo.

