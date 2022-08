São Vicente/Campeonato Nacional de Andebol Sénior Feminino: Atlético “arrasa” o Renascer por 60-7

20/08/2022 17:23 - Modificado em 20/08/2022 17:35

A equipa do Atlético, de São Vicente, derrotou esta sexta-feira à noite o Renascer, do Fogo, por 60-7 no jogo da segunda jornada do Campeonato Nacional de Andebol Feminino, que decorre no Polidesportivo de Oeiras. Com esta vitória, a equipa campeã nacional de andebol em título soma duas vitórias consecutivas desde o arranque do campeonato.

O Renascer, por sua vez, também soma duas derrotas consecutivas, sendo a primeira contra o Amarante, também de São Vicente. No outro jogo entre os Madrugadores, de Santo Antão, e ADR Picos de Santiago Norte, a equipa de Santiago Norte venceu por 30-16 e o Amarante conquistou a segunda vitória no campeonato ao vencer a Associação AJT de São Nicolau por 51-11.

Também na partida entre o ABC de Santiago Sul x Palmeira dos Sal a equipa de Santiago Sul venceu por 31-20 ao Palmeira.Hoje, sábado, o campeonato continua desta vez a contar para a terceira jornada, com os jogos entre Renascer x AJATSN, Palmeira x Madrugadores.

Haverá ainda dois jogos que vão ditar o confronto entre as equipas representantes de Santiago, ADR Picos x ABC e as de São Vicente Amarante X Atlético do Mindelo, este último esperado com expectativa pelo público devido ao equilíbrio entre as duas equipas demonstrado durante o campeonato regional e por estarem a jogar na ilha de São Vicente onde ambas têm as respectivas claques.

Inforpress