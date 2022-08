Nacional de andebol feminino: Equipas de São Vicente dominam na estreia do campeonato

19/08/2022 02:37 - Modificado em 19/08/2022 10:48

As duas representantes de São Vicente no Campeonato Nacional de andebol Feminino, Atlético do Mindelo e o Amarante, foram completamente dominantes nos seus jogos. O ABC da Praia também venceu de forma expressiva o seu adversário.

No jogo de abertura do campeonato, o Atlético do Mindelo venceu o AJAT-SN por 46-15, num jogo em que as campeãs nacionais entraram a com o pé direito na defesa do título nacional e o Amarante praticamente “esmagou” a jovem equipa do Renascer do Fogo, uma equipa constituída por atletas juniores, com uma vitória de 55-6.

O ABC da Praia também bateu o Madrgus de Santo Antão por 44-19. Já o encontro entre Palmeira e Picos foi o jogo mais equilibrado, com vitória de 23-22 para a equipa do Sal.

No duelo entre ACM e o AJAT-SN, a equipa de São Vicente que começou a perder, conseguiu recuperar-se e deu a volta no resultado e fechou a primeira parte a vencer por 29-11. O conjunto recheado de talento e experiência, sobretudo, a nível tático – algo que é fundamental nas fases decisivas deu uma “chuva” de golos à equipa de São Nicolau.

No segundo tempo, a equipa de Aquilino Fortes distanciou-se ainda mais no placar. Melhor nos momentos ofensivos e defensivos, em adição ao ataque afinado, a eficácia defensiva do Atlético aumentou e a vantagem também foi sendo cada vez maior, com o triunfo final a fixar-se nos 46-15. A equipa do AJAT-SN conseguiu neste segundo período marcar apenas quatro golos.

No segundo jogo, o ABC da praia entrou a todo o gás e à passagem dos 15 minutos da primeira parte do encontro já venciam por 3-10. As vice-campeãs nacionais não abrandaram e ampliaram a vantagem para 23-7, resultado com que a partida atingiu o intervalo. Na segunda parte nada mudou, e o ABC melhor no jogo venceu por 44-19.

Amarante praticamente “esmagou” a jovem equipa do Renascer do Fogo. A equipa de São Vicente terminou a primeira parte a vencer por 28-2. Na segunda parte a equipa do Fogo conseguiu aumentar o seu score, mas o Amarante estava inalcançável e fechou a partida em 55-6.

Jogo mais equilibrado da noite, o Palmeira venceu o Picos por 23-22, num jogo em que o equilíbrio foi a tônica dominante. Embora na primeira parte a equipa do Sal terminou a vencer por 10-8. Na segunda parte até esteve a vencer com quatro golos de diferença, mas o Picos conseguiu recuperar e empatou a partida, que esteve em sucessivos empates até ao minuto 59, quando o Palmeira conseguiu marcar e defender o resultado, pela vantagem minima.