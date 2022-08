Polícia nigeriana encontra 20 corpos mumificados na cidade do Benim

18/08/2022 16:01 - Modificado em 18/08/2022 16:01

Vinte corpos mumificados, incluindo de crianças, foram descobertos num edifício da cidade do Benim, na Nigéria. A informação foi avançada pela polícia, chocando a população local.

Três suspeitos foram detidos, disse Jennifer Iwegbu, uma porta-voz das autoridades, num comunicado citado pela Associated Press, na quarta-feira.

Os agentes da polícia armados entraram dentro do edifício após informação de que o local seria “um santuário de rituais suspeitos”.

Restos mortais, que pertenciam a “quinze homens, três mulheres e duas crianças”, foram “descobertos no local”, a apenas cinco quilómetros do centro da cidade, referiu ainda Iwegbu.

As forças de segurança da Nigéria já tinham descoberto anteriormente santuários usados para rituais e raptores, mas a descoberta mais recente é a mais chocante no país nos anos recentes, tendo em conta o número de vítimas.

Não é, para já, claro há quanto tempo os restos mortais estariam no interior do edifício e os suspeitos – todos jovens homens – estão a ser interrogados, de acordo com a polícia, acrescentando que “estão a ser feitos esforços intensivos para deter os outros suspeitos em fuga”.

Noticias ao Minuto