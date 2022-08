Praia: Jovem de nacionalidade estrangeira detida no aeroporto da Praia acusada de Tráfico Internacional de Drogas

17/08/2022 14:27 - Modificado em 17/08/2022 14:27

No passado dia 7 de agosto, a Polícia Judiciária procedeu à detenção, em flagrante delito, de uma jovem de nacionalidade estrangeira, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, Cidade da Praia. A suspeita transportava no seu estômago cerca de 23 cápsulas contendo um pó de cor branca que acusou cocaína, após ser submetido a exame.

A operação foi efetuada através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefaciente e Crime Organizado (SCITECO), no âmbito da prevenção e combate ao tráfico ilícito internacional por via aérea.

Em nota de imprensa a PJ fez saber que após a substância ser submetida a exame, reagiu positivamente à cocaína. A suspeita de 23 anos de idade é acusada de Tráfico Internacional de Drogas.

Adianta ainda na nota que nota, a detida, foi apresentada, no dia 9 de agosto, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada Prisão Preventiva

“No âmbito da legalização da prisão no dia 9 de agosto, por se encontrar com partes de droga que trazia no estômago, por ordem judicial, a detida foi conduzida ao Banco de Urgência do Hospital Agostinho Neto – cidade da Praia, nesse mesmo dia, onde permaneceu sob cuidados médicos até ao dia 13 de agosto, sábado, dia em que pôde-se retirar toda a droga do estômago e foi conduzida à Cadeia Central da Praia, mediante mandado de condução”, explica o referido documento.

AC