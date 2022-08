São Vicente: Firmina Melício é novo comandante da Polícia Nacional

17/08/2022 13:58 - Modificado em 17/08/2022 13:58

O Ministério da Administração Interna nomeou Firmina Melício para o cargo de novo comandante regional da Polícia Nacional em São Vicente, em substituição a João Santos.

“Ao abrigo do nº 1 do artigo 99º do Decreto-lei nº 40/2021, de 23 de abril de novembro que aprova a orgânica da Policia Nacional…” nomeia “por urgente conveniência de serviço, Firmina Duarte Melício, Subintende da Policia Nacional e atual Comandante Regional Adjunto do CRSV para, em regime de Substituição, exercer o cargo de Comandante Regional de São Vicente”.

Firmina Melício pertence à geração da primeira incorporação das mulheres que entraram nas fileiras da então Polícia de Ordem Pública. Frequentou o curso de formação de agentes em 1989 e Abril de 1990 foi nomeada agente de 2ª classe das Forças de Segurança e Ordem Pública.

Ela que até então exercia as funções de Comandante da Esquadra de Trânsito, no Comando Regional de São Vicente.

Além desta formação de base, Firmina Melicio frequentou os cursos de promoção de Subchefe, em Cabo Verde, e de Formação de Chefe de Esquadra no exterior, em finais do ano de 1999, durante um ano lectivo, na então Escola Superior da Policia, situada em Alcântara – Lisboa, ambos com bom aproveitamento.

Possui, também, uma Licenciatura em Sociologia, em Cabo Verde, tendo já desempenhado várias funções dentro da corporação, de entre eles o de Comandante da Esquadra da Boa Vista, encontrando-se atualmente a comandar a Esquadra de Trânsito no Mindelo, pela segunda vez.

Do seu currículo fazem parte diversas formações em vários países, nomeadamente, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e EUA. De 23 de Abril a 12 de Maio esteve na Cidade Chinesa de Shenyang, província de Liaoning, numa acção de formação organizada pela Universidade Nacional de Polícia chinesa.

Firmina Melício frequentou ainda os cursos de Promoção de Subchefe, em Cabo Verde, e de Formação de Chefe de Esquadra no exterior, em 1999 na Escola Superior da Polícia, situada em Alcântara, Lisboa, Portugal.

NN/Inforpress