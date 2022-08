Menina de 2 anos é atacada por cobra… e morde-a de volta

17/08/2022 12:42 - Modificado em 17/08/2022 12:42

Uma menina turca de (apenas) dois anos, residente na região de Kantar, surpreendeu tudo e todos quando, ao ser atacada por uma cobra no jardim de sua casa, devolveu o ‘favor’ e mordeu de volta o réptil.

O facto insólito aconteceu na semana passada, conta o The Mirror, sendo que os vizinhos da criança apenas deram conta do sucedido quando ouviram a menor gritar.

Ao acorrerem ao local para tentarem ajudar a criança – apenas identificada como S.E -, os adultos encontraram-na com uma cobra de cerca de 50 centímetros na boca a ser trincada. No lábio inferior da bebé estava uma marca de mordida do réptil.

De acordo com a mesma publicação, um vizinho matou a cobra, ajudou a menina nos primeiros socorros e chamou os serviços de emergência.

Atualmente, S.E encontra-se numa unidade hospitalar a “recuperar bem”.

noticiasaominuto