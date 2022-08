Mãe detida após pulverizar autocarro escolar com gás pimenta nos EUA

17/08/2022 12:35 - Modificado em 17/08/2022 12:35

© ShutterStock

Amãe de uma criança foi detida, na terça-feira, em Brunswick, no estado norte-americano da Geórgia, por deitar gás pimenta num autocarro escolar que transportava 24 alunos para uma escola básica.

Segundo revelou a porta-voz das Escolas do Condado de Glynn, citada pela NBC News, o motorista do autocarro e um monitor da escola tiveram de ser hospitalizados.

Os alunos foram examinados no local.

As autoridades não sabem o motivo que levou a mulher, mãe de um aluno daquela escola, a usar o produto químico. No entanto, a porta-voz disse que a mulher, identificada como Shaquayle Cuyler, de 29 anos, foi detida no local.

A mulher encontra-se presa, tendo-lhe sido aplicada uma fiança de 10.890 dólares, mais de 10.600 euros.

De acordo com o Brunswick News, a mulher teve um desentendimento com o motorista na sexta-feira e confrontou-o, juntamente com o monitor, na terça-feira, originando o incidente em causa.