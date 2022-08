Polícia Nacional faz balanço positivo do Festival Baía das Gatas – Câmaras de vigilância ajudaram a prevenir vários crimes – PN

O comandante da Esquadra de Investigação e Combate a Criminalidade da Polícia Nacional (PN), Aprigio Zego, informou hoje que se registaram, durante o festival da Baia das Gatas, 15 crimes contra pessoas, cinco contra propriedade, sete acidentes de viação e duas detenções por condução sem documentos e sob efeito de álcool.

Apesar da “grande afluência” de pessoas no recinto do festival, cerca de milhares de pessoas passaram pelo areal e arredores de Baía das Gatas durante os três dias de festival, por isso a PN considera que os números refletem o civismo que continua a marcar o evento.

Neste sentido, Aprigio Zego avança que o balanço é “positivo”, realçando que as operações policiais tiveram início às 14 horas do dia 12 e terminaram às 16 horas do dia 15 de agosto, na segunda-feira. Logo, o homicídio em Lameirão não entra nos dados da “Operação Baía 2022”.

Foi mobilizado um efetivo de 150 policiais para o festival mas que foi, contudo, “suficiente”, segundo o mesmo responsável para dar conta das situações. O Comandante da EICC de São Vicente, aponta ainda para o sucesso do uso das câmeras de vigilância, que acredita ter sido um elemento desmotivador para a prática de vários crimes.

“As câmaras ajudaram a projetar as forças onde eram necessárias, nos locais susceptíveis de ocorrerem ilícitos e incivilidades. Foram prevenidas situações que auxiliaram na detenção de suspeitos”.

Do balanço destes dias foram, segundo o relatório da policial foram apresentadas 19 denúncias durante este dias. “Quinze são furtos contra pessoas e os restantes, contra propriedades, tais como tendas e carros”. Ainda, conforme o responsável, foram feitas 10 detenções, entre as quais uma detenção por porte de arma de fogo. “O indivíduo estava na posse de uma pistola 6.35”. E ainda foi apreendida uma boa quantidade de produtos estupefacientes, crimes de VBG, burla, danos em veículos, e apreensão de notas falsas e telemóveis.

A nível do trânsito, que esteve bastante movimentado, avançou que cerca de 108 viaturas foram fiscalizadas e registados sete acidentes de viação. “Dos sete acidentes, destaque para um com dois feridos graves, que aconteceu às 04 horas da madrugada do dia 15 na estrada de Lameirão. Um dos envolvidos no acidente é uma agente da PN, que ficou em muito mau estado, mas neste momento já se encontra estavel”.

De salientar, que as causas do acidente ainda estão a ser averiguadas, sendo que as informações é que o agente estava a conduzir sem habilitações. A polícia não confirma nem desmente. “As investigações estão sendo feitas. Condução sem estar habilitado é crieme”, sustentou o comandante.

Ainda foram feitas duas detenções. Uma sem habilitação e outra, o condutor estava sob efeito do álcool.

O 38º Festival de Música da Baía das Gatas decorreu nos dias 12, 13, 14 na praia do mesmo nome, a oito quilómetros da cidade do Mindelo, e foi dedicado ao povo cabo-verdiano.

