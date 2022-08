Festival baía das Gatas “é um grande aprendizado para os outros festivais” –Abraão Vicente

15/08/2022 16:15 - Modificado em 15/08/2022 16:15

Cai o pano sobre a 38ª edição do Festival Baía das Gatas, com a atuação da banda Morgan Heritage, banda de reggae jamaicana que subiu ao palco por volta das 07 horas da manhã, o último grupo da noite, mostra o empenho da CMSV e continuar a fazer deste festival o melhor de Cabo Verde, referiu Abraão Vicente.

“O povo de São Vicente recebe e acarinha a todos que participam, desde os mais conhecidos aos menos conhecidos. E estes últimos tiveram a possibilidade de subir em palco mostrar o seu talento”, salientou o ministro da Cultura.

Abraão Vicente disse ainda que o certame é um grande aprendizado para os outros festivais. “É um festival onde não se foca muito em cobrar a entrada, mas de organizar e controlar de modo que o evento tenha o brilho que acabou por ter”, frisou o governante que mostrou-se feliz pela retoma em massa das actividades culturais.

“E a retoma do festival Baía das Gatas acaba por ser o culminar deste lento processo da indústria musical também”,

Já o presidente da CMSV, Augusto Neves, destacou as atuações de artistas que estiveram à altura do festival, realçando que no país tem artistas para qualquer carta.

“Hoje em Cabo Verde temos um leque enorme de bons artistas. Dificilmente faz-se um cartaz mau, porque é tão boa qualidade que mesmo que deixemos de forma alguns sempre é um grande cartaz”, salientou.

Já que a ideia era fazer um bom festival, embora reconheça o período difícil Augusto Neves afirma que serviu para mostrar que era possível. “Somos um povo resiliente”

O empenho de todos em oferecer ao público um “excelente festival” e apela a todos os empresários que queiram ajudar a melhorar ainda mais o festival.

Para que assim, a edilidade possa apresentar o melhor festival de Cabo Verde e do mundo. “Temos trabalhado no sentido de responder a aquilo que são as exigências do festival”, por isso diz que o apoio de todos é indispensável,

Esta recta final veio coroar esta estratégia da CMSV em relançar Baía das Gatas e para quem conhece os festivais, sabe em sombra de dúvidas que é o melhor do país.