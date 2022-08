Baía 2022: Sem ocorrências graves no primeiro dia do festival

13/08/2022 14:07 - Modificado em 13/08/2022 14:11

Não obstante a “euforia” do momento no primeiro dia do festival, o civismo prevaleceu e não houve “nenhuma situação que extrapolasse o expectável”, nem acidentes.

De acordo com as autoridades não há registos de ocorrências quer na Baía das Gatas, quer na estrada, um facto positivo para o regresso do festival ao areal da praia com o mesmo nome, com a presença massiva do público, que estavam expectantes com este regresso a sua casa para poderem desfrutar do ambiente e de tudo aquilo que este certame engloba.

A correria de apanhar carro e nas estradas no primeiro dia do festival, por tradição, é sempre mais calma, deixando para o segundo dia toda a “confusão” e o malabarismo de apanhar o transporte para praia, com filas enormes, na rotunda de Ribeira Bote e adjacente.

“Não registámos nenhuma ocorrência de relevo que pudesse manchar tudo aquilo que foi o processo estabelecido no plano e da forma que a ordem pública vinha sendo idealizado e que todos pudessem se divertir neste festival”, referiu uma fonte policial.

Apenas pequenos delitos, como furtos e alguns casos de desordem pública. “O normal neste tipo de evento, quando há aglomerações. Pedimos às pessoas civismo que protejam os seus pertences nestes dias”.

Nesta retoma, constatamos uma grande alegria junto das pessoas que participaram, junto dos munícipes, junto também das pessoas que levaram os seus negócios para o festival.