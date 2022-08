Edwin Vibez “ continuar a trabalhar com seriedade e humildade e … txa contece

12/08/2022 17:54 - Modificado em 12/08/2022 18:10

Com apenas 23 anos, o jovem artista Edwin Vibez estreia-se no palco do Festival Baía das Gatas ao lado de Giiio e Mister High, num projecto da CMSV, que visa dar voz no festival as novas gerações.

Edwin Vibez que actua no terceiro dia desta 38ª edição do festival disse ao NN, que sente-se “muito feliz por participar no festival. Ainda não acredito que vou estar a atuar neste evento. Eu não estava à espera deste convite”. Embora reconheça que os anos 2021 / 22 foram bons em termos musicais , visto que lançou três singles, Txa Contece, Mindelo e Tóxico , que estiveram nos top das rádios, em particular Txa Contece que esteve cinco semanas consecutivas no Top da RCV .

E por fim a pré nomeação para artista revelação dos CVMA. Sente-se feliz, mas tranquilo porque o seu lema é “continuar a trabalhar com seriedade , humildade e … txa contece”. Mas realça a iniciativa da CMSV de abrir o palco para jovens artistas em início de carreira, que de outra maneira muito dificilmente conseguirão, nessa fase da carreira, pisar um palco da Baía

“Acho que foi uma grande iniciativa da Câmara Municipal em dar oportunidade aos jovens talentos e subirem neste grande palco para mostrar o que melhor sabem fazer”, comentou Edwin Vibez que espera que esta iniciativa se repita na próxima edição deste grande festival, e da próxima com mais jovens artistas.

Em 2021, este jovem artista, que também é compositor, lançou o single “Txa Contce”, que foi uma das faixas do jovem artista mindelense mais ouvida no seu canal de Youtube, que já conta com mais 200 mil visualizações

“Mindelo – Sab ca doe”, lançado em novembro de 2021 contou com a participação especial de Ceuzany Pires e produção musical de Nana Almeida, conseguindo assim captar a alma de Mindelo em uma batida que sabe à Mindelo. Um álbum que surpreendeu pela harmonia do tradicional e o moderno . O casamento entre o afrobeat e a cumbia resultou em pleno

O cantor e compositor Edwin Vibez, sobre os temas que têm habituado aos seus fãs, diz que sempre tenta colocar a sua “força e alma” em todos os seus projetos, procurando sempre alcançar novas sonoridades entre o R’n’B, o Trap e o Pop, com um estilo único e nunca esquecendo as suas raízes crioulas.

Edwin Vibez, também já teve o seu nome destacado na imprensa portuguesa, tendo já participado em vários programas de televisão , como o Bem-Vindos (RTP África) e Aqui Portugal (RTP).

