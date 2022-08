São Vicente: UCID diz que população vive em “situação de angústia e fome” e pede investimentos na agricultura e pesca local

João Santos Luís fez estas afirmações, no âmbito do balanço de quatro dias de visita a ilha, o primeiro enquanto presidente da UCID.

Nos contatos com a população residente em vários bairros da ilha de São Vicente, diz que constatou-se que as medidas de mitigação anunciadas pelo governo para amortecer as crises atuais, não estão a surtir os efeitos nas pessoas. “Os preços dos produtos da primeira necessidade continuam excessivos e os salários continuam baixos”, explica.

“Importa salientar que o governo anunciou uma verba de 9 milhões de contos cabo-verdianos, com várias medidas de mitigação até o final de 2022 para amortecer a crise que se vive neste momento, mas consideramos que as referidas medidas não estão a surtir efeitos positivos na população”, elucidou o líder dos democratas cristãos.

Com efeito defendeu que “nenhum país se desenvolve com os salários de miséria”, e considera que é preciso de “um Up grade” no sistema, para que as pessoas possam ter as mínimas condições para viver. Com o salário que possuem e os preços sempre a aumentarem, muitas pessoas, estão a passar fome na ilha”. Uma realidade, que muitos não querem ver.

Portanto, diz que as medidas de mitigação precisam ter impacto positivo na vida das pessoas. “O governo terá que fazer alguma coisa”, referiu João Santos Luís, que vê como opção o aumento dos salários.

Em relação a pesca e agricultura, garante que vários foram os constrangimentos relatados, que até ainda impedem o desenvolvimento deste setor na ilha do Monte Cara.

Constrangimentos ligados à questão do financiamento de projetos, da formação da classe (Motoristas, Mestres, Marinheiros pescadores, mergulhadores), do espaço adequado para conservação do pescado e da produção do gelo, enumera.

“Os pescadores de São Vicente dizem que presenciaram um conjunto de anúncios de ideias por parte do governo através do ministério do mar, mas que até ainda não saíram do papel para prática”.

Em relação à agricultura, a situação mantém-se a mesma.