Ministro da Agricultura diz que País encontra-se preparado para dar combate às pragas

11/08/2022 16:43 - Modificado em 11/08/2022 16:43

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse hoje que Cabo Verde está preparado para dar combate às pragas que possam surgir na decorrência da seca.

“O Ministério está sempre a trabalhar com os agricultores, pragas sempre há e surgem quando há desequilíbrios provocados pela seca. Nós estamos preparados, há treinamentos do pessoal do Ministério e de jovens disponíveis para ajudar, assim como equipamentos e produtos”, afirmou.

Gilberto Silva, que respondia à questão do jornalista sobre se o País está preparado para dar combate às pragas que possam surgir nessas épocas de chuvas, ou não, adiantou esperar não haver muitos problemas, mas havendo serão “atacados de frente”.

A 22 de junho, em conferência de imprensa, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) anunciou a previsão climática sazonal para Cabo Verde em 2022, com probabilidade de chuvas normais de Junho a Setembro, que, entretanto, podiam ser excedentárias no primeiro trimestre.

O ministério sugere que uma outra forma de dar combate à praga da lagarta de cartucho de milho seja através de colocação de “armadilhas”. “Uma medida simples que o próprio agricultor pode utilizar na sua parcela e capturar machos da lagarta do cartucho-do-milho sem riscos para o ambiente e para a saúde do mesmo”, refere uma nota.

O Ministério avançou estar no terreno numa ação conjunta com os agricultores para dar combate às pragas de sequeiro numa luta integrada, através de pesticidas biológicos e lançamento de inimigos naturais e colocação de armadilhas.

NN/Inforpress