Festival Baía das Gatas/artista Giiio: “Participar neste festival é mais um sonho prestes a ser realizado”

11/08/2022 00:24 - Modificado em 11/08/2022 00:24

O jovem artista Giiio espera concretizar, no dia 13 de agosto na 38ª edição do Festival Baía das Gatas, em São Vicente, o sonho de pisar pela primeira vez o palco deste grande evento musical. Este artista estreia assim o seu recentemente o álbum intitulado “Sentiment d’1 Joker”.

“Participar neste festival é mais um sonho prestes a ser realizado. Eu não esperava participar este ano no festival, porque senti que ainda tinha que trabalhar mais. No entanto, sinto-me agradecido, já que muitos sanvicentinos também estão a gostar do meu trabalho”, contou este jovem em declarações ao Notícias do Norte, acrescentando que “felizmente” seu trabalho está a ser “valorizado”.

A atuação do jovem Giiio está marcada para o segundo dia do festival e as expectativas estão em alta. “Estou muito ansioso. Espero que todo o público esteja presente e prometo um grande show. Agora é ir e fazer acontecer”, disse.

A participação de mais jovens no festival é para o artista uma iniciativa louvável, já que segundo disse, “são os jovens é que fazem o futuro”. apostar nos mais jovens agora para no futuro colher excelentes resultados, é a opinião de Giiio.

“Foi muito bom terem apostado nos jovens e o mais importante são os jovens do nosso país. Esta iniciativa é algo que deveria ser feito a muito tempo”, admitiu.

Relativamente ao novo álbum Sentiment d’1 Joker” lançado recentemente, o artista conta que a receção por parte das pessoas “está sendo muito boa”, com várias visualizações no youtube fazendo disparar meu canal e em outras plataformas.

O primeiro álbum de originais do artista Giiio, de São Vicente, foi lançado no dia 8 de agosto no mercado nacional e nas plataformas digitais, e conta com a participação de artistas como Mister High, Kiddye Bonz, Mark Delman, entre outros colegas músicos.

O foco de Giiio neste momento é neste álbum e na sua promoção e mais tarde, disse, a ideia é lançar um single em setembro ou outubro, dependendo do resultado do seu novo trabalho.

Iniciou a carreira em 2018, participando em batalhas de rua e em trabalhos de outros artistas locais. Desde então o ‘bichinho da música’ nunca mais o abandonou e, nesse mesmo ano, lançou o primeiro single intitulado ‘Batman’.

O artista veio a ganhar mais visibilidade dos amantes do rap e hip hop em 2020 quando o seu single ‘Celebrate’ alcançou mais de 112 mil visualizações no YouTube. Nesse mesmo ano lançou também ‘Boneca Assassina’, ‘Papi’, e no ano seguinte brindou o público com os temas originais, ‘Tud Fin’ e ‘Nasce Pret’.

Mais recentemente, o tema ‘We are the Champions’, ao lado de Mark Delman, também teve uma aceitação muito positiva do público.

`Sentiment d’1 Joker ́ é só o primeiro de muitos trabalhos discográficos deste jovem artista nascido em Ribeira de Craquinha, São Vicente, mas cujas origens são, a cem por cento, da ilha de Chiquinho, São Nicolau.

AC – Estagiária