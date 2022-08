Solange Cesarovna no “Grande Concertos” do CCM

10/08/2022 23:54 - Modificado em 10/08/2022 23:54

Inserido na programação do Centro Cultural do Mindelo, no próximo dia 19 de Agosto recebe no Grande Luis Morais Auditório, a artista Solange Cesarovna.

Cantora, autora e compositora cabo-verdiana, foi recentemente considerada pela crítica como Rainha da Morna do Século XXI, mulher humanista, embaixadora africana dos direitos autorais, com uma voz única e peculiar, capaz de transmitir a cultura do seu país ao mundo, com a sua forma energética e solar de estar em palco.

Aos 7 anos de idade, Solange ganha o seu primeiro prémio no concurso de jovens talentos no Festival de Pequenos Cantores em São Vicente, Cabo Verde. Aos 8, representa Cabo Verde no Festival Chaminé de Ouro, em Portugal e é convidada a participar num dos maiores festivais de música de Cabo Verde, Baía das Gatas, em São Vicente.

Aos 18 anos de idade ingressa na Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil, onde obtém o grau de licenciatura em Comunicação Social com habilitação em Artes Cinematográficas. Durante a sua estadia no Brasil, frequentou também a Escola de Música Villa Lobos, onde fez cursos de canto clássico e canto lírico. Em Novembro de 2008, chega a Los Angeles, Califórnia, para gravar o seu primeiro álbum com MB Records, no estúdio de renome internacional, “Skip Saylor Studios”.

O primeiro álbum de Solange marca o começo de uma nova jornada – um sonho há muito tempo preterido devido a prioridades de formação profissional.

Com 12 faixas, o álbum de estreia que tem o nome da cantora, apresenta composições de alguns dos mais emblemáticos compositores da música cabo-verdiana, incluindo, Manuel d’Novas, Amândio Cabral, Dante Mariano, Ramiro Mendes, João Mendes, Kim di Santiago, Tó Alves, e duas músicas da própria artista. Rico e inovador, o álbum apresenta vários géneros da música tradicional cabo-verdiana, incluindo a Morna, a Coladeira e o Funaná.

Solange Cesarovna é Presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), eleita por unanimidade em 2013 e reeleita em 2018. A SCM, que defende os direitos de autor e os direitos conexos dos músicos, autores e compositores cabo-verdianos, conta com o entusiasmo incansável da Solange na defesa desta causa nobre e imprescindível. É na sua presidência que em 2017 a SCM entra para a CISAC (Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores).