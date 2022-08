FCF adia sorteio do Campeonato Nacional Feminino por falta de comparência de alguns clubes

11/08/2022 00:03 - Modificado em 11/08/2022 00:03

A Federação Cabo-verdiana de Futebol adiou o sorteio do Campeonato Nacional Feminino. Em causa a ausência de alguns representantes das Associações e Clubes no sorteio, em que a FCF entendeu não haver condições para a realização do sorteio optou-se pelo seu adiamento.

Assim sendo, voltou a remarcar a sua realização para esta quinta-feira, 11 de Agosto, numa altura que ainda estão a decorrer os campeonatos.

Em São Vicente, devido ao atraso na realização do campeonato regional de futebol, que vai na sua quarta jornada da primeira volta, optou por terminar a prova com apenas uma volta, devido ao “timming” da realização do nacional Sénior Feminino acontece de 23 de Agosto a 3 de Setembro, na ilha de Santiago.

Neste sentido, a equipa de Benz Taxy de São Vicente, considerando que não existem condições para continuar na prova, desistiu do campeonato na terceira jornada.