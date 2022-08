Ariana Dos Santos conquistou mais uma prova de Fisiculturismo no USA

9/08/2022 15:48 - Modificado em 9/08/2022 15:48

A cabo-verdiana, Ariana dos Santos, que reside em Brockton, conquistou, no último fim de semana, o 1º Lugar na divisão Wellness Master, maior de 35 anos, no NPC East Coast Mecca Classic, realizado em Nova York, USA.Ariana Dos Santos continua a destacar-se no fisiculturismo nos EUA.

Para além do 1º posto na categoria Wellness Master, a atleta subiu ainda ao pódio na 2ª posição na categoria Novice (Novata) Wellness e na 2ª posição na categoria “Open Wellness Class B”.

A divisão Wellness destina-se a mulheres que possuem um físico sem separação muscular, atlética de estética agradável, com maior massa corporal do que a categoria Bikini. A Wellness é uma categoria/divisão entre a Bikini e a Women’s Physique.

CrioloSports