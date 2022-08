Fogo: Flora terrestre da ilha alberga 472 espécies distribuídas por 313 géneros – PNF

A flora terrestre da ilha do Fogo alberga populações de 472 espécies distribuídas em 313 géneros, refere o plano de monitorização da vegetação do Parque Natural do Fogo (PNF)

O plano elaborado pela organização não-governamental ligada à área ambiental, Associação ProjectoVitó, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, equipa do Parque Natural do Fogo e associações comunitárias das zonas de amortecimento do parque, salienta que as 472 espécies pertencem a 122 famílias.

A biodiversidade vegetal da ilha está dividida em três categorias, briófitas com 57 espécies todas nativas, pteridófitas, com 24 espécies todas nativas, e espermatófita, aquela que apresenta maior diversidade com 391 espécies, sendo 93 nativas não endémicas, 241 introduzidas e 55 endémicas, das quais seis são endemismos exclusivos da ilha do Fogo.

Das espécies de flora terrestres 16 espécies estão em perigo de extinção e 11 encontram-se em situação de vulnerabilidade, 83 são espécies com algumas propriedades medicinais e 92 são espécies forrageiras.

Inforpress