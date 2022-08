PR pede inquérito rigoroso sobre as circunstâncias da evacuação e da morte do adolescente na ilha da Brava

9/08/2022 00:03 - Modificado em 9/08/2022 00:24

O Presidente da República, José Maria Neves, pediu, hoje, um inquérito rigoroso sobre circunstâncias da evacuação e da morte de Djonny, de 13 anos, que se encontrava de férias na Brava, faleceu no Hospital Regional do Fogo, depois de ter passado por várias dificuldades durante uma evacuação em “condições precárias”, da Brava, para o Fogo. Sabe-se que, depois de avaliado, o bote regressou à ilha brava, tendo a vítima sido evacuado de novo numa outra embarcação de pesca.

Para o chefe de Estado, as autoridades competentes devem mandar fazer um inquérito rigoroso sobre as circunstâncias da evacuação e da morte do adolescente e que “medidas urgentes devem ser tomadas para se criar um verdadeiro sistema de evacuação médica no país, de modo a serem prevenidas situações do género, desgaste do sistema de saúde e descontentamento pelo nível de atendimento e de serviços prestados nos hospitais e centros de saúde”.

Para JMN é preciso ainda, auditar o atendimento em todo o sistema nacional de saúde. “Tem havido muitas queixas, justas ou injustas, de pessoas que se consideram mal atendidas e/ou mal tratadas nos serviços de saúde”, embora reconheça “quanto esforço tem sido feito pelo pessoal de saúde”.

No entanto, continua, alegando que apesar da reconhecimento, os tempos são outros e as pessoas estão muito mais exigentes. “Almejam muito mais e melhor”, sustentou.

“Tenho por mim que já há condições técnicas e humanas no país para prestar serviços finais aos utentes de melhor qualidade. São fundamentais, todavia, mais sofisticação na organização dos trabalhos, muito mais eficiência na execução e mais efetividade nos resultados”.

E, portanto, defende que é preciso tudo fazer para que as pessoas não percam confiança nas instituições do país.