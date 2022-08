Festival da Baía das Gata 2022: Vozes femininas no abre festival e Morgan Heritage encerra

8/08/2022 23:57 - Modificado em 8/08/2022 23:57

Um quarteto de vozes femininas, formado por Tchicau, Aline Frederico, Carmen Silva e Cremilda Medina abre, às 20:30 de sexta-feira, 12 de Agosto, a 38ª edição do Festival da Baía das Gatas, encerrado no domingo pela banda Morgan Heritage.

A organização divulgou o alinhamento final do festival, que no primeiro dia conta ainda com as actuações de Toi Pinto, Jorge Sousa, Leonel Almeida e Djosinha, Soraia Ramos rappers Wet Bed Gang, que fecha o palco do primeiro dia.

No sábado, 13, Ari Kueka, seguido de Ceuzany, Gai, Constantino Cardoso, Anísio, Nenny, Loony Johnson e Julinho KSD, que encerra o dia.

E no último dia, no domingo, 14, o palco abre mais cedo, às 17:30, com a nova geração de músicos e artistas como Edwin Vibez, Gillo, Yuran Beatz & Kré SK, e Tiago Silva, Hilár e Dieg, ficando para a recta final as actuações de Calema, Djodje e da banda de reggae Morgan Heritage, que encerra a 38ª edição, em homenagem aos cabo-verdianos “um povo resiliente”.