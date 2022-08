Cabo Verde regista mais 7 casos novos positivos e 6 recuperados nas últimas 24 horas

8/08/2022 23:57 - Modificado em 8/08/2022 23:57

O Ministério da Saúde de Cabo Verde refere que do total de 394 amostras recebidas, somam-se 7 casos novos positivos e 6 recuperados (Santa Catarina 1, São Miguel 1, São Lourenço dos Órgão 2, São Filipe 1 e Mosteiros 1).

Neste sentido, o Boletim epidemiológico da conta que neste momento, o país passa a contabilizar 42 casos ativos, 61707 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62214 casos positivos acumulados.

Nos últimos 14 dias, ou seja, de 25 de Julho a 07 de Agosto, foi analisado um total de 7656 amostras (média de 547 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 138 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 24 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,63 e a taxa de positividade foi, em média, 1,7%.

Neste momento, não há pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde devido à COVID-19, conforme o documento.

Em relação à vacinação, até 07 de Agosto, o MS diz que Cabo Verde já utilizou 772945 (70,4%) doses de vacinas contra a COVID-19. Do número estimado de adultos, 320530 (98,4%) já tomaram a 1a dose, 279656 (85,8%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 113173 (34,7%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 47000 (87,4%) já tomou a primeira dose e 39548 (73,6%) já estão completamente vacinados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que é recomendável o uso de máscaras faciais principalmente em qualquer espaço interior ou fechado, apesar de ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.