Sal: 30º edição do festival de Santa Maria vai contar com uma presença forte de vários artistas

8/08/2022 17:35 - Modificado em 8/08/2022 17:35

A Câmara Municipal do Sal anunciou esta segunda-feira, o cartaz para a 30º edição do festival de Santa Maria que se enquadra no programa para as festas do município. O festival, agendado para os dias 16 e 17 de setembro próximo, vai contar com um leque de artistas.

Em conferência de imprensa realizada na ilha, o presidente da CMS, Julio Lopes, anunciou o programa para as festas do município do Sal, que começa a 15 de agosto, mas vai ter o seu ponto mais alto o festival de Santa Maria e um conjunto de atividades que vão começar no dia 11.

Este ano sob o lema “Dja d’Sal junt ma diaspora”, a 30ª edição do Festival Internacional de Santa Maria, segundo o autarca, vai ser abrilhantado com os artistas Rui de bitina, DuduAraújo, Mário Marta, Dom Kikas, Tito Paris, Calema, Kino Cabral, Dina Medina, Manú Lima, Suzana Lubrano, Tambanca Jazz e AntonyBee.

“O nosso objetivo é contribuir para reforçar a ligação entre o país e a diáspora, numa perspetiva sentimental e também económica. Queremos que os nossos emigrantes possam contribuir para a promoção cada vez mais da ilha do Sal e Cabo Verde enquanto destino turístico, para além de aumentar o turismo interno”, explicou o autarca.

Este grande evento musical acontece nos dias 16 e 17 de setembro com vários artistas nacionais e internacionais, para além de artistas residentes, e também uma forte presença de 40 artistas nacionais.

Um festival com forte componente cultural e económico e que pretende “estimular a economia local”.

O que se pretende este ano, indicou, é dar uma dose extra de alegria à população para fazer esquecer um pouco das agruras e das dificuldades da pandemia.

As atividades em parceria com a Câmara do Turismo começam a partir do dia 15 de agosto, mas na semana de 11 a 18 de setembro ganhará mais intensidade.

Uma das novidades anunciadas é que este ano haverá pacotes promocionais, que inclui outros espaços também com atividades alusivas à comemoração do município.

Haverá atividades em Pedra de Lume, um evento de grande envergadura, em parceria com a Câmara do Turismo de Cabo Verde.

De acordo com Júlio Lopes as festividades do município serão organizadas num quadro de parceria com outras entidades, designadamente, o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, o Ministério das Comunidades, a Câmara do Turismo, o Instituto do Turismo, as unidades hoteleiras e as agências de viagens.

AC – Estagiária