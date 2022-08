Santo Antão: Artistas dão nota positiva ao espetáculo dos 290 anos da cidade da Ribeira Grande

Os artistas que abrilhantaram um espetáculo musical comemorativo dos 290 anos da cidade da Ribeira Grande, na noite deste sábado, deram nota positiva ao evento que encheu o terreiro com pessoas vindas de várias localidades.

Tito Paris manifestou-se satisfeito por atuar, mais uma vez, numa cidade onde se estreou aos 11 anos de idade e que continua a acarinhá-lo cada vez que participa num espetáculo nesta cidade.

“Para mim é uma honra grande regressar a uma cidade onde toquei, pela primeira vez, quando tinha 11 anos e agora para participar nas comemorações dos seus 290 anos”, disse Tito Paris, que aproveitou a oportunidade para agradecer à Câmara Municipal da Ribeira Grande pelo convite.

Beto Dias também falou à Inforpress para dizer que se sentia “super feliz” no final da actuação e destacou o “ambiente tranquilo e sem confusões” que se viveu no terreiro e recomendou “que seja sempre assim”.

O artista é, também, uma cara conhecida dos ribeira-grandenses já que, conforme disse, atuou várias vezes neste concelho e sempre recebeu o carinho do público local que responde à atuação com bom “feedback” e transmite “muita força aos artistas”.

O espetáculo desta noite reuniu um leque de artistas de renome, nacional e internacional, nomeadamente, Tito Paris, Dudu Araújo, Suzana Lubrano, Beto Dias e os Ferro Gaita e integra o programa comemorativo dos 290 anos da elevação da Povoação de Santa Cruz à categoria de vila, com a designação de Vila da Ribeira Grande, para sediar o concelho de Santo Antão, criado em simultâneo.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, destacou o facto de este ano ser a primeira vez que se comemora a efeméride, também a nível institucional, com a realização de uma cerimónia solene evocativa e com várias atividades, nomeadamente, culturais e outras.

“Preparamos um programa que pode parecer superior à nossa capacidade, mas depois de dois anos de pandemia quisemos, no âmbito da retoma, ter este encontro com a nossa população”, disse Orlando Delgado, que se declarou “muito satisfeito” por ver tanta gente no terreiro, cenário que “há muito não se via”.

