Novo presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente tem como aposta a sustentabilidade do futebol da ilha

7/08/2022 19:45 - Modificado em 7/08/2022 19:45

Amílcar César Rocha foi eleito o novo presidente da Associação regional de Futebol de São Vicente, ARFSV, com nove votos contra sete da Lista de Adirley Gomes, dos 16 clubes filiados na associação, oito da primeira divisão e seis da segunda, mais a Universidade do Mindelo e o Estoril, que não participam no campeonato regional.

O sucessor de César Lima tem pela frente como objectivos principais, a união dos clubes à volta da associação, para que esta possa ser a única voz à representá-los, a sustentabilidade do futebol de São Vicente, para que a modalidade possa atingir um novo patamar. “O objectivo é a sustentabilidade do futebol e para isso temos um percurso a percorrer”, realçou.

Ciente das dificuldades que vai encontrar, este ativista social que tem no futebol a sua área de atuação, movido pela sua paixão pela modalidade e pelo futebol de formação, quer, primeiramente, começar pela organização.

“O objectivo é a organização, e para isso é preciso ter diálogo e união entre todos, a votação foi apertada, nove a sete. Logo houve disputa, mas o que queremos agora é reunir todos os clubes a volta desta associação para que todos possam ter uma voz para que possamos, ainda, começar os trabalhos desde da reorganização e reestruturação da associação e depois do futebol”, afirmou o novo líder associativo.

Elevar o futebol de São Vicente com muito trabalho e esforço. Temos uma equipa bem unida e vamos colocar o futebol de São Vicente em outro patamar, diz “Micau” como é conhecido no mundo futebolístico.

Amílcar César Rocha, de 35 anos, nasceu em São Vicente e, como atleta representou clubes como Estoril, Atlantico, Académica Do Mindelo, Batuque, Sporting Da Praia e ADEM no Brasil, emigrou e formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto e, hoje tem dedicado suas horas vagas promovendo torneios que servem de ocupação a muitas crianças e adolescentes de São Vicente.

É promotor do projeto Liga Ouro – Núcleo Dinamizador do Futebol Juvenil de São Vicente, no qual foi promotor do Torneio de Abertura nos escalões de formação e Veteranos, Taça de São Vicente também nos escalões de formação e no Sênior Feminino, colaborou com a ARFSV na organização e produção do Campeonato Regional de Sub-17.

Elvis Carvalho