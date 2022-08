Remex edição de 2023 pode contar, pela primeira vez, com remadores internacionais

A Remex, a travessia a remo do canal São Vicente/Porto Novo, num percurso de nove milhas náuticas, caminha para a internacionalização, podendo já na edição de 2023 contar, pela primeira vez, com remadores internacionais.

Aníbal Delgado, organizador deste evento, cuja sexta edição realizou-se este sábado, 06, avançou à imprensa em Santo Antão que a Remex tem vindo a crescer, perspectivando “para o ano” a internacionalização desta competição, com presença de remadores portugueses.

A mesma fonte avançou que a organização está já em contactos com clubes portugueses de remo e canoagem com vista à presença de atletas estrangeiros na edição 2023 da Remex, materializando, assim, o propósito de internacionalizar a Remex.

A edição deste ano, que se realizou este sábado, teve a presença de nove remadores, contando pela primeira com uma presença feminina, Silvia Monteiro, para quem “é uma responsabilidade ser a primeira mulher” a fazer a travessia. Pelo que, o seu “objectivo é incentivar mais mulheres e meninas para participar”.

António Gomes, vulgo “Bobra”, conquistou esta sexta edição da Remex ao fazer a travessia de nove milhas náuticas em duas horas e 16 minutos. Esta foi a 5ª vez que participou na competição e sempre ficou no 3º lugar.

Desta vez, avançou, fez a travessia com um equipamento propício que o ajudou a conquistar o troféu de primeiro lugar.

“Foi bom vencer porque participei com um caiaque oceânico que é um equipamento mais profissional para participar nas competições do género. Por isso fiquei contente com este primeiro lugar”, afirmou o atleta que também atribui a melhoria da sua performance aos seus seis meses de treinos que fez nessa baía para preparar a competição.

Aníbal Delgado, que foi campeão nas últimas quatro edições do Remex, voltou a ficar em segundo lugar com o tempo de duas horas e 16 minutos.

