Mindel Summer Jazz: Organização dá nota positiva a esta 10ª edição do evento

6/08/2022 14:18 - Modificado em 6/08/2022 14:18

Durante dois dias, 4 e 5 de julho, a praça do Liceu Velho, São Vicente, foi o palco principal do Mindel Summer Jazz, que este ano homenageou a ativista cultural e comunicadora, Samira Pereira. Vários foram os artistas que participaram neste evento musical que contou com ícones de jazz a nível mundial, projetos colaborativos locais, workshops e instalação artística.

Após um interregno de dois anos, o Mindel Summer Jazz voltou para celebrar a sua 10ª edição com rosto da sua co-fundadora Samira Pereira.

O ciclo, para a organização do MSJ, foi fechado com “chave de ouro” para se conseguir ter uma visão futura. Já o balanço, segundo os promotores, era de esperar, apesar de dificuldades.

“O balanço é muito positivo. E pelo simples fato de realizarmos esta edição já é positivo. Porque foi feita atrás de muitas dificuldades, muitas incertezas. Em vários momentos não sabíamos até onde chegávamos. Vemos a qualidade em que as atuações ocorreram e a adesão do publico”, avaliou um dos promotores, Alexandre “Xazé” Novais.

Uma das apostas foi trazer jovens para o espetáculo, e segundo o mesmo, o projeto Tone Afromix Band, do guitarrista Roma’s Rodrigues, fez a diferença.

“Ouvimos o grupo a atuar e ficamos convencidos de que foi uma aposta certa. É um jovem comprometido com um tipo de sonoridade e com música instrumental que não é habitual ver na juventude cabo-verdiana”, sublinhou Xazé frisando que “MSJ é uma oportunidade para os jovens”.

Por seu turno, o guitarrista Roma’s Rodrigues avançou que “valeu muito a pena” a participação do grupo neste evento.

“Há 4 anos que estávamos a preparar para participar neste festival. Foi um ganho enorme participar no evento”, disse este jovem que acrescentou que é uma banda de amigos sanvicentnos que apostaram num repertório equilibrado.

Pessoalmente, Roma’s Rodrigues disse que, neste momento, pensa em gravar as suas músicas e depois apresentá-las em outros palcos.

Neste sábado, estiveram em palco com atuações o projeto Tone Afromix Band, do guitarrista Roma’s Rodrigues; Trio Mindelo (Bau, Kisó, Yanninck e Markus) feita Bertanea Almeida e Gabriela Mendes e a encerrar, o Quinteto do baixista cubano Alain Perez.

AC – Estagiária