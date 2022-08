São Vicente: Muita alegria e festa no primeiro dia do Mindel Summer Jazz 2022

5/08/2022 17:43 - Modificado em 5/08/2022 17:43

@Zé Pereira

Muita alegria e festa, no primeiro dia do Mindel Summer Jazz 2022, neste regresso após paragem de dois anos, na Praça do Liceu Velho em São Vicente, que foi pouco para o entusiasmo contido dos espectadores presentes no local, para assistirem Vamar Martins feat Carmen Silva, Preto e Branco feat Sandra Horta e para finalizar, o Trio 368º fechou a noite com chave de Ouro.

Um evento à altura do público que vibrou com as atuações dos grupos, nesta que é o décimo aniversário do Mindel Summer Jazz, que este ano homenageia Samira Pereira, que faleceu este ano, devido a complicações da Covid-19.

“Dez anos é uma idade que tínhamos de fazer valer. Não foi fácil montar este festival, mas graças a Deus, com o apoio de todos os nossos parceiros e da Câmara Municipal de São Vicente pudemos montar a 10ª edição. Pese embora as dificuldades, penso que vai ser uma edição à altura do que é que o povo de São Vicente espera e digna do 10 aniversário”, afirmou Alexandre Novais para quem o Mindel Summer Jazz “é um festival para a cidade do Mindelo, para Cabo Verde e para o mundo”.

Hoje, sexta-feira, a abertura do Mindel Summer Jazz será com o projecto “Tone Afromix Band”, do guitarrista Roma’s Rodrigues, que levará oito elementos ao palco. Está programado ainda actuação do “Trio Mindelo”, coordenado pelo maestro Bau junto com Kisó Oliveira, Markus Leukel que vão convidar Yannick Almeida, Gabriela Mendes e Bertânea ao palco.

E para encerrar haverá um quinteto comandado pelo baixista cubano Alain Pérez.