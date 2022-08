Santo Antão/Ribeira Grande: 10ª Edição do S’nagoga Summer Party arranca esta sexta-feira

5/08/2022 17:12 - Modificado em 5/08/2022 17:12

O evento “S’nagoga Summer Party”, arranca hoje nas ruínas de Sinagoga, no concelho de Ribeira Grande em Santo Antão, que este ano se realiza num formato diferente, após uma paragens de dois anos.

A festa, que vai na sua 10ª edição, conforme Mandy Mariano, neste ano realiza-se num formato “diferente”, ou seja, dois dias, e com cartaz “recheado” de artistas e Dj.

Assim, a organização tem cartaz encerrado com vários artistas e Dj confirmados, como Acondize, AryBeatz, Dj Straga, Dj Rudy, Dj Kevin e Dj 2Patron para o primeiro dia.

Figuram ainda no cartaz da 10ª edição Ricky Man, Anísio, Dj Edson Lopez, Dj El Fofo, Dj Felix e Dj Mouse.

“Tentamos fazer um cartaz equilibrado. Queríamos colocar mais artistas, pois, no início tínhamos mais nomes, mas infelizmente o Festival da Baía das Gatas atrapalhou-nos um pouco, porque a partir do momento em que os artistas se comprometem com este festival não podem dar shows nas ilhas vizinhas “, frisou.

“Vamos comemorar uma data especial que é a décima edição do nosso evento. E como havíamos previsto para 2020, dois dias, mas devido à pandemia tivemos que adiar, neste sentido mantivemos a promessa de fazermos a 10ª edição em dois dias”, explicou.

Segundo a mesma fonte, será um “teste” para verem se estão “preparados” para fazer este evento em mais de um dia.

O promotor salientou ainda que, ano após ano, têm “tentado inovar” fazendo as coisas “evoluírem” ainda mais, e este ano, apesar das crises e todos os problemas a nível mundial, disse estar “expectante” para ter o sucesso das outras edições.

Refira-se que, a primeira edição do S’nagoga Summer Party aconteceu em agosto de 2011 e desde então é realizado anualmente nas Ruínas de Sinagoga, a quatro quilómetros e meio da cidade da Ribeira Grande.

NN/Inforpress