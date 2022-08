PM participa na VIII conferência internacional sobre o desenvolvimento da África na Tunísia

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, participa na VIII Conferencia Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África (TICAD), a realizar-se-á nos dias 27 e 28 de Agosto, na Tunísia, sob o tema “Desenvolvimento da África”.

De acordo com a nota de imprensa, nesta Cimeira, adianta a nota, o primeiro-ministro chefia uma delegação composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e pela diretora Nacional de Política Externa, Embaixadora Tânia Romualdo.Tunísia é o segundo país africano a sediar a cimeira, depois do Quênia em 2016 e conta com a participação de chefes de Estado e governos, coorganizadores, representantes oficiais de governos, assim como líderes empresariais.

Segundo a mesma fonte, o principal objetivo da conferência visa promover o diálogo político de alto nível entre os líderes africanos e os seus parceiros sobre questões relacionadas com a economia, crescimento, comércio e investimento, desenvolvimento sustentável, segurança e governança.Também, acrescentou, integra as prioridades africanas nas agendas de cooperação internacional dos parceiros e doadores de desenvolvimento, lembrando que Cabo Verde tem participado assiduamente na TICAD, numa demonstração de empenho e elevação das relações de cooperação existentes entre o país e o Japão.

“Aliás, são relações com uma longa tradição, marcada pela estabilidade e um conjunto de realizações. A ajuda alimentar, a formação, assim como os sectores da pesca, da água e energia são algumas das áreas das quais se destacam a cooperação entre os dois países”, lê-se na nota.Ainda à margem da referida conferência, Ulisses Correia e Silva será recebido pelo seu homólogo, o primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio.

A Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África (TICAD 8) foi lançada pelo Japão em 1993, logo após o fim da Guerra Fria, e se reuniam a cada cinco anos, no Japão, Chefes de Estado e de Governo, tanto da África quanto do Japão, e outros líderes de países e instituições preocupados com o desenvolvimento da África.Desde 2016, a TICAD é realizada a cada três anos, alternadamente no Japão e na África e destaca-se como um fórum político que envolve os países africanos, mas também organizações internacionais, o setor privado e a sociedade civil, com o intuito de trabalhar para o desenvolvimento do continente.